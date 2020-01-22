ليبيا – قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن التلاعب التركي في ملف الإرهابيين في إدلب وغيرها كان يحظى بغطاء سياسي وإعلامي. الجعفري أكد وفي تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية أمس الثلاثاء نقل الأسلحة الكيميائية من ليبيا إلى إسطنبول فالحدود السورية تم برعاية أجهزة الاستخبارات التركية.

وفي سياق متصل، شدد الجعفري في كلمة له حول هجوم دوما الكيميائي المزعوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على التلاعب التركي في ملف الإرهابيين في إدلب وغيرها كان يحظى بغطاء سياسي وإعلامي غربي لافتاً إلى أن أجندة أردوغان كانت متطابقة مع الأجندة الغربية في ملف الإرهابيين لذلك حظي بدعمهم في تلك الفترة.

المندوب السوري قال إن نقل الأسلحة الكيميائية من ليبيا إلى إسطنبول فالحدود السورية تم برعاية أجهزة الاستخبارات التركية والأمم المتحدة تعرف ذلك”،

وتسائل الحعفري “كيف يمكن تفسير انتقال آلاف الإرهابيين بالطائرات من إدلب وغيرها إلى الحدود الجزائرية الليبية”.

يشار إلى أن رئيس الرئاسي السراج قد أقر في مقابلة مع قناة “بي بي سي” الانجليزية بجلب مقاتلين سوريين وانضمامهم إلى صفوف مسلحيه قائلاً بأنه لن يتردد في التعامل مع أي طرف لمواجهة ما وصفه بـ”العدوان” .