عمان – بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، سبل وقف التصعيد الذي احتدم في المنطقة مؤخرا.

ووفقا لبيان عن الخارجية الأردنية، جرى خلال اللقاء بحث خطوات البلدين الرامية لزيادة التعاون والتنسيق، إضافة إلى المستجدات في المنطقة، وسبل وقف ما شهدته من تصعيد.

وشدد الوزير الأردني على تمسك بلاده “بالوقوف إلى جانب العراق والحفاظ على سيادته واستقراره، وتكريس النصر الكبير الذي حققه على عصابات داعش، وإسناده في مسيرة إعادة البناء”.

من جانبه، ثمن الحلبوسي “المواقف الأردنية الثابتة التي يؤكدها الملك عبد الله الثاني في دعم العراق، مؤكدا “الحرص على تعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات”.

وتأتي الزيارة في ظل تكثيف الجهود السياسية للتوصل إلى شخصية مقبولة تتولى رئاسة الوزراء في العراق خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال تحت تأثير الضغوط الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية “تويتر” + وكالات