ليبيا – دعا المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة في بياناً له اليوم الأربعاء كافة المجالس الإجتماعية في الوطن وعموم قيادتها الشعبية من كل المدن والقبائل لإجتماع فوري وطارئ يوم الثلاثاء القادم بمدينة بني وليد.

المجلس أوضح في بياناً مرئي تابعته صحيفة المرصد أن الإجتماع هدفه مناقشة وتباحث وإتخاذ ما يلزم حيال ماجرى ويجري على الساحة الليبية والمساهمة بكل فعلية وإيجابية في إنهاء أزمة الوطن ووضع حد لأيادي عابثة زادت في حدتها وأخرى عملت على إدارتها وإطالت أمدها وإعادة إنتاج أدواتها وحرصا منها وعملاً لبلوغ هذه الغايات.

وأضاف:” نضع الجميع في مواجهة تاريخية مع إستحقاقات وطنية واجبة التنفيذ والسداد من خلال هذه الدعوة الصادقة والملحة التي نطلقها من مدينتك بني وليد مرحبة بكم فاتحة ذراعيها وواضعة كافة إمكانياتها لإحتضان وإنجاح هذا اللقاء والذي أُختير يوم الثلاثاء القادم الموافق الـ28 من شهر يناير الجاري موعداً لإنعقاده”.

وتابع:” أن المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة ومن خلال متابعته لمستجدات الأحداث الأمنية والتحولات السياسية على الساحة الوطنية الليبية وشعوراً منا بأهمية وواجبات المكونات الإجتماعية تجاه الوطن للدفع بأبنائه بضرورة إستقراره وأمنه وصون سيادته والنهوض بإرادة الوطنيين من أبنائه لتغليبها على الإرادات الخارجية التي أدخلت فينا وفي الوطن الجراح وجعلت منه ملاذاً للمرتزقة ومستودعاً للذخائر والسلاح”.

المجلس الإجتماعي إختتم بالقول:” نشعر بحساسية الظرف وأهمية المرحلة وما قد يواجه مصير الليبيين من منعطات وما تقتضيه الظروف من جمع للكلم ووحدة للصف وتغليباً للمصلحة الوطنية التي نربو عما دونها وسواها “.