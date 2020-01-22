إيران – أكد محافظ المصرف المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن إيران تمتلك احتياطيات غير مسبوقة من العملة الأجنبية مقارنة بالعقد الماضي.

وقال همتي، إن صادرات البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفارسي الجاري بلغت 31.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 31.8 مليار دولار، أي أن الميزان التجاري شهد فائضا بواقع 100 مليون دولار.

وأضاف: “مع بدء الحظر من قبل الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق النووي قبل عام ونصف ارتفع سعر الدولار إلى الذروة إذ بلغ 190 ألف ريال (في السوق السوداء) إلا أنه تم إحباط مؤامرة الأعداء، وذلك بجهود الزملاء (في البنك المركزي) وسائر المؤسسات”.

وعن وضع سوق العملات في إيران، قال المسؤول: “لقد أوصلنا السوق إلى الاستقرار بإجراءات معقدة، قمنا بها في مجال العملة وتحويلات العملة الأجنبية وسائر الأساليب في التجارة الخارجية”.

وأكد محافظ المصرف المركزي أن تقوية الاقتصاد الوطني تعد أولوية رئيسية في توجيهات واهتمامات قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني.

وشدد على أن إيران تمتلك احتياطيات مناسبة من العملة الصعبة للأعوام القادمة، مضيفا أنه وفقا لتوجيهات قائد الثورة وبرامج رئيس الجمهورية يتوجب أن نولي احتياطيات العملة الأجنبية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات جيدة وعند مستويات غير مسبوقة خلال العقد الأخير وتعد رصيدا قويا وراسخا للمركزي الإيراني.

المصدر: “تسنيم”