الهند – كشفت الهند النقاب عن روبوت على شكل “أنثى” سترسلها إلى المدار، استعدادا لأول رحلة فضائية مأهولة، والتي ستعمل على مساعدة رواد الفضاء الهنود في إتمام مهمتهم خلال تلك الرحلة.

ومنحت منظمة البحوث الفضائية الهندية(ISRO)، للعالم، أول فرصة لرؤية روبوتها المخصص للرحلات الفضائية، والتي ستقود المهمة الافتتاحية غير المأهولة ضمن برنامج Gaganyaan، التابع للمنظمة.

وتم تصميم الروبوت “فيوميترا” (Vyommitra) لمحاكاة الوظائف البشرية، حيث ستزود منظمة البحوث الفضائية الهندية بالبيانات القيّمة التي ستستخدم في رحلاتها المأهولة المقرر أن تبدأ في عام 2022.

وفي حديثه لمجلة “تايمز أوف إنديا” حول “فيوميترا”، في العام الماضي، قال رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، إن المنظمة تريد “التأكد من أن المهمة تخدم غرضا يتجاوز عرض قدرتنا على إرسال البشر وإعادتهم بأمان”.

ويوضح مقطع فيديو، أن الروبوت، التي كانت ترتدي سترة رمادية وتملك شعرا طويلا أسود، لديها مهاراتها “الشبيهة بالإنسان”، بما في ذلك القدرة على أداء وظائف على متن المركبة الفضائية والتفاعل مع الطاقم.

وتهدف مهمة Gaganyaan إلى تزويد الهند “بفرص لبناء إطار تعاون طويل الأمد على الصعيدين الوطني والدولي” في الفضاء، حسب ما أشار إليه سيفان يوم الأربعاء 22 يناير، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأضاف أيضا أن أربعة من أفراد طاقم المستقبل قد تم اختيارهم في القائمة المختصرة، وبحلول نهاية الشهر سيتوجهون إلى روسيا للتدريب.

المصدر” RT