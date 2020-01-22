ليبيا – وجه مجلس الدولة الإستشاري أمس الثلاثاء خطاب إلى المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن إعتماد تشكيل لجنة الحوار بجنيف طبقاً للصروف والضوابط التي وضعها المجلس.

المجلس أحال للبعثة في نص الخطاب ما خلص له في جلستة بشأن تحديد مشاركة وفد المجلس بالمنتدى حيث تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ ترتيبات المسار العسكري التي تم الاتفاق عليها في اجتماع برلين والالتزام بعملية وقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين.

وأكد المجلس على أن الإتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لعملية الحوار السياسي المزمع عقده في مدينة جنييف.

كما نوّه إلى أن إتخاذ المادة رقم 12 من الأحكام الإضافية في الإتفاق السياسي آلية ملزمة لأي تعديل يطرأ على نصوص الإتفاق السياسي.