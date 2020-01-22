ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة إن مجلس الدولة قام باختيار الأعضاء الـ13 بالطريقة الانتخابية حسب الدوائر، معتقداً أن البرلمان لن يجد إشكالية تتعلق بالدوائر حيث تنتخب كل دائرة على حدة.

بن شرادة أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة ليس لديه أي معلومة تتعلق بالمكون الثالث الذي سيتم اختياره من قبل المبعوث الأممي من باقي الفئات الإجتماعية الأخرى.

وتابع مضيفاً :” طالبنا بتحديد المعايير التي يتم على أساسها اختيار الـ 13 شخصية إن كانوا يتحدثون عن مؤسسات مجتمع مدني اليوم ليبيا كل مناطقها تعج بمؤسسات مجتمع مدني أي نتحدث عن أعداد بالآلاف وكذلك بالنسبة للأحزاب، لغاية اللحظة هناك غموض”.