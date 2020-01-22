تغيرات جذرية في الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة الروسية

روسيا – صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، على الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، والتي ضمت 21 وزيرا و9 نواب.

وشهدت الكتلة المالية والاقتصادية في حكومة ميخائيل ميشوستين الجديدة تغييرات جذرية، أبرزها تعيين أندريه بيلوسوف في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وكان بيلوسوف قد شغل لأكثر من ست سنوات منصب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية.

ويعتبر بيلوسوف خبيرا اقتصاديا محترفا، ويقول دميتري دولجين الاقتصادي في بنك “آى إن جى” في موسكو، إن شخصية بيلوسوف مرتبطة بفكرة تعزيز المشروعات الوطنية وتمويلها النشط.

لذلك يرى الخبير أن تمويل وتنفيذ المشاريع الوطنية سوف يتسارع في المستقبل، خاصة وأن الميزانية الفيدرالية للعام 2019 لم تنفذ بشكل كامل بنسبة 5.8%، ما يعد أكبر انحراف عن المبلغ المخطط للنفقات منذ العام 2007.





وجاء تعيين بيلوسوف في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بدلا من أنطون سيلوانوف، الذي احتفظ بمنصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.

كذلك تم تعيين حاكم بيرم، مكسيم ريشيتنيكوف وزيرا جديدا للتنمية الاقتصادية الروسية، وكان ريشيتنيكوف قد شغل منصب رئيس قسم السياسة الاقتصادية والتنمية لمدينة موسكو لمدة خمس سنوات، ومن المتوقع أن يعين مكسيم أورشكين، الذي كان يترأس وزارة التنمية الاقتصادية في الحكومة السابقة، في منصب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية بدلا من بيلوسوف.





وبالإضافة لمهام وزير التنمية الاقتصادية فإن ريشيتنيكوف سيتولى مهام وزير شؤون شمال القوقاز.

وعن مهام الحكومة الجديدة، يقول بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، إن نشاط الحكومة السابقة كان مرتبطا بمواجهة الأزمة وتعزيز احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي في ظل العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي لم يحظى بشعبية، لكن عمل الحكومة الجديدة سيرتبط بدعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الوطنية والمبادرات الاجتماعية، التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.

المصدر: “أر بي كا”