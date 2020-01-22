ليبيا – التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وذلك بمقر رئاسة الوزراء في لندن.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بمقدمتها الأزمة في ليبيا.

كما تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.