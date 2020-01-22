العراق – وثقت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق”، ومن خلال فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات التظاهر ببغداد وعدد من المحافظات، المظاهرات وما رافقها من أحداث مؤسفة تسببت بسقوط ضحايا.

وأشار بيان عن المفوضية إلى أن التظاهرات رافقها سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى من الجانبين، نتيجة الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وجاءت الحصيلة، حسب المفوضية كالتالي: “في محافظة بغداد، قتل 4 أشخاص وأصيب 85 متظاهرا وجرى اعتقال 36 آخرين، فيما قتل متظاهر واحد وأصيب 3 آخرون في محافظة ديالى. أما في محافظة البصرة جنوبا، تسببت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بمقتل 3 متظاهرين وإصابة متظاهر واحد، بالإضافة إلى 24 من القوات الأمنية، وجرى اعتقال 22 متظاهرا، وفي محافظة ذي قار أصيب 8 متظاهرين، وفي محافظة كربلاء، كانت الحصيلة مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 18 متظاهرا واعتقال 30 آخرين”.

وأشار بيان المفوضية إلى أن عددا من المتظاهرين قاموا بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات مع استمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين.

المصدر: المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق