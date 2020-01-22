ليبيا – قال وزير الداخلية السابق اللواء صالح رجب إن مؤتمر برلين أظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعالم كتاجر الدم والخراب والإرهاب والدواعش.

رجب وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أكد عدم التزام أردوغان والسراج حتى الآن بنتائج قمة برلين، قائلا :”هذا الرجل غير السوي يرسل الدواعش الذين يخترقون الهدنة ويضعون المفخخات والتشريكات التي تقتل الأبرياء”.

وأضاف أن تركيا دائما تخالف القرارات الأممية وستفعل ذلك في بنود مؤتمر برلين، لافتاً إلى أن ذلك دفع الشعب الليبي إلى إغلاق حقول النفط التي قد يستخدمها السراج في تمويل مرتزقة تركيا وداعش في طرابلس.

وألمح وزير الداخلي السابق إلى استمرار الجيش في حربه على الإرهاب واستمرار غلق حقول النفط التي يستخدمها فائز السراج في تمويل الإرهاب والمرتزقة حال استمراره في خرق هدنة وقف إطلاق النار.

وزير الداخلية السابق أوضح أن للجيش حق شرعي في الرد على أي خروقات للهدنة،مشيراً إلى أن المرتزقة الموالين لأردوغان يفرون بعد مقتل وجرح العشرات في صفوفهم.