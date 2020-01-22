روسيا – عززت السلطات الروسية الرقابة الصحية على المعابر الحدودية مع الصين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في هذا البلد الآسيوي.

وقال مكتب الحكومة الروسية: “نظرا للوضع الوبائي المعقد الناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، نظمت ونفذت جميع التدابير اللازمة الهادفة إلى الحد من المخاطر الصحية على مواطنينا فيما من احتمال نقل العامل المسبب لهذا المرض إلى البلاد”.

وأوضح المكتب أن لجنة الرقابة على الاستهلاك “روسكوم نادزور” قد عززت رقابتها على الحدود، ووضعت آلية لتحديد الأشخاص الذين يعانون من علامات المرض المعدي، فضلا عن إجراءات الحجر الصحي الفوري على المصابين المحتملين، وفرض الرقابة الطبية على من تواصلوا مع مصابين بالفيروس أو حاملين له.

وكانت هيئة الرقابة الروسية قد أعلنت أن احتمال انتقال فيروس “كورونا” من الصين إلى روسيا، “ضئيل”.

المصدر: نوفوستي