إسبانيا – وصف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم علاقته بزميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنها علاقة صداقة في الملعب وخارجه.

ونقل موقع OTRO عن سواريز قوله حول علاقته بميسي: “صديق، صداقة. إنه الصديق الذي فتح الأبواب لي منذ وصولي إلى النادي. إلى جانب حقيقة أننا أصدقاء في ملعب كرة القدم، فنحن أصدقاء خارجه”.

شارك لويس سواريز في 23 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل فيها 14 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، قبل أن يتلقى إصابة في الركبة اليمنى، أجرى على إثرها عملية جراحية الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات