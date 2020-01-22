روسيا – احتفظ وزيرا الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف، بمنصبيهما في الحكومة الروسية الجديدة، وفقا لإعلان الكرملين.

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عين بموجب مراسيمه سيرغي لافروف وزيرا لخارجية روسيا، وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع”.

ويعتبر لافروف ذو الـ69 عاما واحدا من “المعمرين” في الحكومة الروسية، حيث تولى منصب وزير الخارجية أول مرة في 9 مارس 2004، ومنذ ذلك الحين يحتفظ بمنصبه هذا.

وتخرج لافروف من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عام 1972، وفي نفس العام بدأ نشاطه الدبلوماسي في سفارة الاتحاد السوفياتي لدى سريلانكا، ثم عمل في مختلف أقسام وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي وروسيا، وفي الفترة من 1994 إلى 2004، ممثلا دائما لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيو نيويورك.

وسيرغي شويغو ذو الـ64 عاما، يعتبر من “المعمرين” أيضا في الحكومة الروسية، فعلى مدى ثمانية عشر عاما، شغل منصب وزير الطوارئ في الفترة 1994-2012، ومنذ ذلك الحين ظل واحدا من أكثر الوزراء شهرة في روسيا، حيث تميزت وزارته بالتنظيم والأداء والتجهيز، حتى أصبحت أكبر وأكثر وزارة من نوعها في العالم عددا وعدة.

وخلال توليه منصب وزير الطوارئ، أنشأ هيكلا موحدا فعالا من وحدات إنقاذ مختلفة في البلاد.

وفي الوقت ذاته، شغل منصب نائب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين من 10 يناير وحتى 7 مايو 2000، وترأس لمدة نصف عام في 2012 محافظة مقاطعة موسكو، حتى تعيينه وزيرا للدفاع منذ 6 نوفمبر 2012 خلفا لأناتولي سيرديوكوف.

المصدر: تاس