الرباط – صعد تضخم أسعار المستهلك في المغرب، بنسبة 0.2 بالمئة خلال 2019 مقارنة مع العام السابق له، وفق ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).

وقالت المندوبية في بيان الأربعاء، إن ارتفاع التضخم الطفيف في 2019، يعود إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمئة وانخفاض المواد غير الغذائية بـ 0.5 بالمئة.

كما صعدت مجموعات أخرى، مثل الملابس والأحذية بنسبة 1 بالمئة، والمطاعم بـ 1.3 بالمئة والتعليم 3.1 بالمئة، والصحة 1.1، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 0.9 بالمئة.

وسجلت الأسعار ارتفاعا في عدد من المدن المغربية خلال 2019، مقارنة مع 2018، حيث تم تسجيل أعلى الارتفاعات في كل من فاس بنسبة 1.2 بالمئة، وسطات بنسبة 1 بالمئة.

الأناضول