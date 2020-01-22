ووفقا لم نشره حساب الاتحاد على فيسبوك، يبلغ اللاعب من العمر 75 عاما، ويدعى عز الدين بهادر، وقد وقع لنادي “6 أكتوبر” ضمن أندية القسم الثالث في مصر.

ويستعد بهادر لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات، التي دعي إليها مندوبون من الموسوعة الشهيرة.

ونشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم صورا للمدير التنفيذي للاتحاد، وليد العطار، عند استقباله اللاعب بهادر ومسؤولي نادي “6 أكتوبر” في مكتبه، عند حضورهم لاستكمال إجراءات تسجيل اللاعب.

يذكر أنه قد أعلن قبل أيام عن تمديد اللاعب الياباني كازويوشي ميورا، المولود في فبراير 1967، ويبلغ حاليا 53 عاما، عقده مع ناديه الياباني “يوكوهاما اف سي” للمرة الثالثة، وقد اعتبر أكبر لاعب محترف سنا في ملاعب كرة القدم حول العالم، لكن بهادر يعد أكبر سنا بكثير إذ يبلغ من العمر 75عاما!