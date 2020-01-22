ونشر المرصد الدولي لكرة القدم دراسة متمحورة حول عدد الأخطاء التي ارتكبتها أندية أوروبا خلال المباريات، لتحديد أكثر الأندية “خشونة”، وأقلها ارتكابا للأخطاء، وفقا لصحيفة ماركا.

وحل بطل أوروبا، ليفربول الإنجليزي، بالمركز الأول، في قائمة الأندية الأقل ارتكابا للأخطاء، حيث ارتكب لاعبوه معدل 8.14 خطأ في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأقل في أوروبا.

وحل نادي سلكيبورغ الدنماركي بالمركز الثاني، بمعدل 8.89 خطأ بالمباراة، بينما جاء هامبورغ الألماني ثالثا، في دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، بمعدل 8.94 خطأ بالمباراة.

وحل ليفانتي الإسباني أولا في قلة الأخطاء داخل بلاده، تبعه برشلونة، بمعدل 10.95 خطأ بالمباراة. ومن المفارقات حلول ريال مدريد الإسباني في المركز 169 أوروبيا، بمعدل 12.63 خطأ بالمباراة.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني أولا في بلاده، في قلة الأخطاء، بينما خلت قائمة أفضل 10 فريق من أي ناد إيطالي، وهو ما قد يدلل على الخشونة المفترضة لبطولة الكالتشيو.

وحل نادي فويفودينا الصربي في المركز الأخير في أوروبا، وذلك بمعدل 22.89 خطأ مرتكبا في المباراة الواحدة، وهو واحد من 3 أندية صربية ضمن الأندية الخمس الأخيرة في كامل الترتيب.