ليبيا – حث أعضاء مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع بليبيا للعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد.

ممثل فيتنام بمجلس الأمن الدولي دانغ دين كوي الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس قال وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع أعضاء مجلس الأمن على نتائج أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالنتائج التي حققها الزعماء الدوليون في هذا المؤتمر.

وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعوا الأطراف الليبية إلى المشاركة البناءة في عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن أمله باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا “5 + 5” في 28 يناير.

كماا قال غوتيريش إن هذا العمل سيستمر بصيغة لجنة عسكرية مشتركة تضم خمسة ممثلين من كل جانب، مبدياً أمله بأن تتمكن اللجنة من عقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء المقبل.