ليبيا – إعتبر بدر سبيق عضو المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه أن موقف القبائل منذ البداية كان واضحً وأن حكومة الوفاق شكلت في الخارج بتوافق دولي بعيد عن الشعب الليبي أو القبائل وهو ما حال دون حصولها على اعتراف شعبي.

سبيق أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء إلى أن حكومة الوفاق أنفقت أموال النفط في أوجه غير شرعية على المليشيات والمرتزقة وجلب الأسلحة والذخائر من الخارج لتدمير ليبيا.

وبيّن أنه لا يوجد تواصل فعال بين القبائل وبعثة الأمم المتحدة وأن الأخيرة اكتفت بالتواصل مع المنطقة الغربية دون وضع باقي مكونات المجتمع في الصورة وعلى رأسها القبائل.

يشار إلى أن رئيس الرئاسي السراج قد أقر في مقابلة مع قناة “بي بي سي” الانجليزية بجلب مقاتلين سوريين وانضمامهم إلى صفوف مسلحيه قائلاً بأنه لن يتردد في التعامل مع أي طرف لمواجهة ما وصفه بـ”العدوان” .