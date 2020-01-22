ليبيا – أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أكد في رسالة كتبها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل مؤتمر برلين استعداده لزيارة روسيا.

أوشاكوف قال للصحفيين وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه “ليس هناك معلومات عن وصول حفتر نعلم جميعا أنه قبل مؤتمر برلين حول ليبيا كتب حفتر رسالة إلى رئيسنا بوتين أشار فيها إلى دورنا في عملية التسوية وأعرب عن استعداده للمجيء إلى موسكو لكن حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة بشأن هذا”.

يشار إلى أن مؤتمر برلين إنعقد الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة ودعا البيان الختامي للمؤتمر جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار.