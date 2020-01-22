تايلاند – حسم منتخب السعودية تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما بلغ نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند، إثر فوزه على أوزبكستان بهدف دون رد.

ويدين الأولمبي السعودي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه البديل ناصر العمران، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 87، ليهدي بلاده التأهل لنهائي كأس آسيا، ويصبح بذلك الأخضر السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تحجز مقعدها في أولمبياد طوكيو بعد مصر.

وسيواجه الأولمبي السعودي في النهائي، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.

أما المنتخب الأوزبكي، فسيلتقي مع الخاسر في مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، لتحديد المركزين الثالث والرابع، علما بأن صاحب المركز الثالث سيرافق البطل ووصيفه إلى أولمبياد طوكيو.

المصدر: وكالات