ليبيا – قالت النائبة الإيطالية عن حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الأمام) فيتشنسا لابريولا إنه مر أيام قليلة فقط على مؤتمر برلين حول ليبيا الذي ناضل فيه الاتحاد الأوروبي للتحدث بصوت واحد فيما تراجعت كل دولة بالفعل عن مواقعها الأولية وإنهار وقف إطلاق النار .

لابريولا وفي بيان نقلته وكالة “آكي”الإيطالية أضافت: “الأزمة في ليبيا والشرق الأوسط يجب أن تعطي أوروبا دفعة حاسمة لإصلاح نفسها بدءا من الدفاع والأمن”.

ورأت البرلمانية الإيطالية أن القوى المحركة التي يجب أن تعيد إطلاق المشروع الأوروبي تنهار،معربة عن أملها في أن تعطي القمم الدولية القادمة إشارة ملموسة على إنقاذ أوروبا.