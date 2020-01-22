كوريا ج – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن واشنطن وسيئول تعتزمان تقليص نطاق المناورات العسكرية المشتركة هذا العام، بهدف تسهيل الحوار مع بيونغ يانغ.

وقال ناطق باسم الوزارة في حديث لوكالة “يونهاب”: “لن نجري تدريبات ومناورات على مستوى الأفواج، ونخطط فقط لتدريبات على مستوى الكتائب والسرايا. وسيجري تنفيذ التدريبات، وفقا للجدول المعتمد بين الجانبين”.

وأشار إلى أن، أي تعديلات في برنامج التدريبات، لن تؤثر على القدرة الدفاعية للولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

وتخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، لتحديد حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، المقررة في الفترة بين مارس وأبريل من هذا العام.

المصدر: وكالات