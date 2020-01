الولايات المتحدة – أعلنت المنظمة غير الربحية The Bulletin of the Atomic Scientists عن تقديم “ساعة القيامة” رسميا إلى الأمام بمقدار 20 ثانية، ليفصلها عن منتصف الليل 100 ثانية فقط.

وكشفت المنظمة عن الإعلان خلال مؤتمر عُقد اليوم 23 يناير، بعد إمضاء الأشهر الستة الماضية في مناقشة القرار مع مجلس رعاة Bulletin، الذي يضم 13 من الحائزين جائزة نوبل.

وابتُكرت الساعة عام 1947، لتحذير الجمهور من مدى اقتراب البشر من تدمير العالم، عبر التكنولوجيا الخطيرة، بما في ذلك الأسلحة النووية بالإضافة إلى تغير المناخ.

وقالت راشيل برونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ Bulletin: “إن الظروف النووية والمناخية تزداد سوءا، وسيكون امتيازا هاما تحريك عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن هذا ليس هو الحال”.

ولم تُحرك ساعة القيامة في عام 2019، حيث جرى تعيينها آخر مرة في يناير 2018.

المصدر: ميرور