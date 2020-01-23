تونس – نما احتياطي تونس من النقد الأجنبي، بنسبة 42.3 بالمئة خلال يناير الجاري، مقارنة مع الأرقام المسجلة بنهاية 2018، وفق ما أوردته بيانات رسمية.

وجاء في بيانات البنك المركزي التونسي، الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ خلال الشهر الجاري، 19.39 مليار دينار (آي ما يعادل 6.69 مليار دولار)

كانت قيمة الاحتياطي سجلت بنهاية 2018، نحو 13.314 مليار دينار تونسي (4.7 مليارات دولار).

وتغطي قيمة احتياطي النقد الأجنبي الأخير واردات البلاد السلعية لمدة 112 يوميا، مقارنة مع 81 يوميا بنهاية 2018.

ويعاني الاقتصاد التونسي تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في 2019، إلى 6.85 مليارات دولار.

وبحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة التضخم في تونس خلال 2019، نحو 6.7 بالمئة، متراجعة من 7.3 بالمئة خلال 2018.

الأناضول