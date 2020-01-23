رومانيا – أعلنت قيادة سلاح الجو الأمريكي في أوروبا، أنه تم مؤقتا نقل طائرات أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper من بولندا إلى رومانيا.

وقالت القيادة في بيانها: “تم بشكل مؤقت نقل طائرات MQ-9 Reaper وطواقمها ومعداتها المساعدة من الكتيبة الثانية من مجموعة العمليات الاستكشافية الثانية والخمسين في القاعدة الجوية في ميروسلافيتش (بولندا)، إلى القاعدة الجوية 71 في كامبيا-تورزي (رومانيا) لدعم بعض العمليات في القارة وبهدف مساعدة حلفاء الناتو”.

وشددت القيادة الأمريكية، على أنه تم “تم تنسيق هذه الخطوة بشكل كامل مع الحكومة الرومانية”.

في رومانيا، ستنفذ هذه الطائرات مهام جمع المعلومات والرصد والاستطلاع الجوي، وعلى الأرجح في منطقة البحر الأسود وشرق أوكرانيا، حيث شوهدت مرارا في أجواء منطقة النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: تاس