ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن العلاقة بين النظام التركي وجماعة الإخوان والقيادات الإرهابية الليبية تستند إلى المصلحة المتبادلة حيث تقوم تركيا بإيوائهم والسماح لهم بتهريب الذهب والمال وتخزينه في مصارفها مقابل مساعدتها على تنفيذ مخططها التوسعي في ليبيا والمنطقة.

التكبالي وفي تصريح لموقع” العربية.نت” اليوم الخميس أشار إلى أن عبدالحكيم بلحاج هو جزء من المشروع التركي في ليبيا حيث تم استخدامه منذ عام 2011 من طرف المخابرات التركية لتجنيد وتدريب ونقل المتطرفين من ليبيا إلى سوريا مرورا عبر تركيا ويتم الاستعانة به الآن واستخدامه لإعادتهم إلى ليبيا.