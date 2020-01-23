ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى للتدخل العسكري في بلاد عربي يضرب القوانين الدولية عرض الحائط.

شكري وفي كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنبك” الروسية أشار إلى أن تركيا لا تتوان في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا، مضيفاً:” أكدنا وما زلنا ناكد رفضنا لهذه الممارسات”.

وأوضح وزير الخارجية المصري، قائلاً:” كلنا داعمون للشعب الليبي الرافض لانتهاك سيادة بلاده ولن نسمح بالعبث بليبيا”.