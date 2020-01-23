ليبيا – إلتقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة الذي جمد المشري عضويته بسبب تغيبه عن الجلسات منذ عام 2018 عبد الرحمن السويحلي ‏بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في منزله بطرابلس .

السويحلي وفي منشور له عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الأربعاء قال:” أكدت للسفير الإيطالي أنه بدون اتفاق تفصيلي وشامل لوقف إطلاق النار وإنهاء لمناورة المجرم حفتر النفطية فإن عمليةً سياسيةً ذات مصداقية تصبح غير ممكنة”.

وأعتبر رئيس مجلس الدولة السابق التفكير في إعادة استخدام عملية صوفيا لفرض حظر الأسلحة أمر خبيث ومنحاز .