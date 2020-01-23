ليبيا – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرق اتفاق مؤتمر برلين بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبي وحظر إرسال الأسلحة إلى البلاد بإرسال مزيد من العناصر المسلحة والمرتزقة إلى طرابلس.

المرصد السوري أكد عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء أنه رغم اتفاق الأطراف الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا من بينهم أنقرة إلى اتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية فأن أردوغان خرق الاتفاق بإرساله المزيد من العناصر إلى الأراضي الليبية.

وأوضح المرصد أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.

وأضاف :”وصل عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2600 في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790″.

وأشار المرصد إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير في عفرين ومناطق درع الفرات وفي شمال شرقي سوريا وأن المرتزقة هم من فصائل (لواء المعتصم، فرقة السلطان مراد، لواء صقور الشمال، الحمزات، فيلق الشام، سليمان شاه، لواء السمرقند).

المرصد السوري قال إن المسلحين قتلوا في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة فيما يتم إسعاف الجرحى في 3 نقاط طبية تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.