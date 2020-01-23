تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، لأدنى مستوى منذ شهر ونصف، مدفوعة بتخوفات المتعاملين من تخمة المعروضة، وفيروس الصين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن تخمة المعروض يتوقع لها أن تبلغ مليون برميل، في النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات زيادة الإنتاج بأكثر من الطلب على الخام.

في حين، تزايدت التكهنات من احتمالية تأثر قطاع الطيران والنقل البري في الصين، مع احتمالية فرض قيود على المسافرين داخليا وخارجيا، ما قد يضعف الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة (07:02 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.4 بالمئة أو 89 سنتا إلى 62.34 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.66 بالمئة أو 95 سنتا إلى 55.80 دولارا للبرميل.

وما تزال التخوفات قائمة من طول أمد الأزمة الأخيرة في ليبيا، وأدت إلى تعطيل إنتاج حقلي الشراراة والفيل، نتيجة غلق إحدى الصمامات الرابطة بين الحقل وميناء الزاوية النفطي (غرب).

الأناضول