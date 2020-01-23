سويسرا – ناشد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل قادة العالم، المساعدة في إنقاذ بلاده من أن تتحول إلى “دولة فاشلة” في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها.

وفي حديث أدلى به لوكالة “رويترز” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قال باسيل إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون “ترياقا حقيقيا ضد الإرهاب” إذا حافظ على استقراره.

وأضاف باسيل زعيم “التيار الوطني الحر” أكبر تكتل سياسي مسيحي، أن لبنان “بلد يحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة”.

يشار إلى أن باسيل وهو زوج ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، كان يواجه انتقادات حادة من قبل الحراك الاحتجاجي، لكن باسيل يرفض الاتهامات بالتقصير.

المصدر: رويترز