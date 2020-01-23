ليبيا – رأت برلمانية في الاتحاد الاوروبي سيلفيا ساردوني تنتمي إلى حزب الرابطة المعارض في إيطاليا أن إعادة تفعيل عملية صوفيا البحرية الاوروبية ستكون كارثة حقيقية لإيطاليا.

ساردوني وفي تصريح صحفي اليوم الاربعاء نقلته وكالة “آكي”الإيطالية قالت:” إنها قدمت سؤالا إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لمعرفة نوايا أوروبا حيال ما تردد عن رغبة بروكسل في إحياء العملية الاوروبية بمياه المتوسط لمراقبة الحظر الاممي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا”.

وأضافت البرلمانية:”كان الغرض من المهمة البحرية هو تجنب مآسي الهجرة ومراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا ولكن مع مرور الوقت تم تعليق المهمة وهو قرار صائب نظرًا لعدم جدواها التام”.

برلمانية في الإتحاد الأوروبي أشارت إلى أن سفن عملية صوفيا كانت تتمركز في المياه الدولية وبدلاً من رصد الجرائم المحتملة تتصرف بمثابة سفن إنقاذ للقوارب المليئة بالمهاجرين ،مضيفةً:”مهاجرون غير شرعيين في كثير من الأحيان يتم نقلهم بعد ذلك إلى إيطاليا”.