روسيا – اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ممثلي الأوساط الاجتماعية، أن مستوى عناية المجتمع بالمسنين، يعبّر بشكل مباشر عن مدى نضج المجتمع.

وقال بوتين، مجيبا عن سؤال حول إنشاء نظام أشمل لدعم ومساعدة كبار السن من ذوي الإعاقة في روسيا: “إذا نظرنا إلى البلاد والدولة كعائلة كبيرة، فهذا صحيح. وطبعا يعتبر الموقف تجاه الجيل الأكبر سنا، مؤشرا هاما جدا لإظهار نضج المجتمع. هذا أمر مفهوم، ولذلك يجب بالطبع توفير الرعاية للجيل الأكبر سنا”.

واستذكر الرئيس بوتين حكاية للكاتب الروسي ليو تولستوي، التي فيها لم يسمح للجد بأن يتناول الطعام، وراء المائدة مع الباقين وإرساله إلى الفناء ليتناول طعامه من صحن خشبي. وعندما شاهد الوالدان طفلهما كان يصنع شيئا ما من الخشب، سألاه عما يفعل، ليرد الطفل: “أقوم بتجهيز صحن خشبي لكما، لتتناولا منه الطعام في الفناء عند كبركما”.

وبعد ذلك، سمح الوالدان للجد بالجلوس معهما إلى مائدة واحدة وتناول الطعام مع الجميع.

المصدر: نوفوستي