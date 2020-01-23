عمان – تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السوق الأردنية، بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي، في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني، الأربعاء، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 473.1 مليون دينار (667 مليون دولار) حتى بنهاية سبتمبر / أيلول 2019.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 542.5 مليون دينار (764.9 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر، أعلى قيمة في 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

وتوقع البنك المركزي الأردني، استقرار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مليار دولار أو ما نسبته 2.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال 2019.

ويعد الاستثمار الأجنبي من أبرز مدخلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، إلى جانب الدخل السياحي وصافي الميزان التجاري وحوالات المغتربين.‎

وأطلقت الحكومة الأردنية، خلال الربع الأخير من العام الماضي أربع حزم من حوافز اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات، في وقت تتحضر فيه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج إصلاح مالي جديد يخلو من قرارات رفع الضرائب.

الأناضول