ليبيا – أعلن وزير خارجية تشاد محمد الشريف محمد الزين أن الأزمة الليبية هي أحد أسباب تأزم الوضع في منطقة الساحل نظرا لانتقال الأسلحة مما يسهل انتشار المجموعات الإرهابية.

محمد الزين وفي كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس قال:”بالإضافة إلى ليبيا فإن دول الجوار الليبي هم أول المعنيين بالأزمة الليبية”.

وأضاف:”الساحل حاليا في وضع ناري لأسباب عدة على رأسها الأزمة الليبية نظرا لتنقل الأسلحة بشكل كبير الأمر الذي سهل انتشار المجموعات الإرهابية”.