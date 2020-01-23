ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العامنذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن مجلس الدولة مازال يتعاون مع البعثة الأممية على أساس الاتفاق السياسي بغض النظر عن الطرف الآخر الذي يعترف أحياناً بالاتفاق السياسي وفي بعض الأحيان يعتبره ملغي بالكامل.

دبرز أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة تعاطى مع دعوة البعثة الأممية بكل إيجابية وبحث المقترح بكل جوانبه وعلى ضوء ذلك تم تشكيل اللجنة وفق الدوائر الإنتخابية متمثلة من طبرق حتى رأس جدير.

ولفت إلى أنهم بانتظار ما سيتوصل له الطرف الآخر أي مجلس النواب الذي يواجه صعوبة في إختيار لجنته لأن هناك حوالي 60 نائب في العاصمة طرابلس وببنغازي حضر آخر جلسة ما يقارب 36 نائب.

كما تابع مضيفاً ” المشكلة نراها في مجلس النواب عادة في أي استحقاق لا يوجد لديه شريك حريص ومرتقي لمسؤولياته ليشكل لجنته و نجتمع، الـ 11 دولة التي جلست في برلين نظرنا لها بأنها تملك نوايا صادقة ودول معروفة مآربها و اطماعها تسعى لوقف إطلاق النار لعودة النازحين و المهجرين لبلادهم لذلك شكلنا لجنة الحوار وننتظر الطرف الآخر الذي للأن لم يرد لا سلباً و لا إيجاباً”.