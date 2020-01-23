الولايات المتحدة – توفي الزوجان المعمران، جيك وهاريت موريسون، في يوم واحد بعد أن عاشا معا لمدة 65 عاما.

ووضع الأطباء في دار المسنين سريريهما جنبا إلى جنب ليستطيع، جيك، البالغ من العمر 86 عاما و،هاريت، البالغة من العمر 83 عاما تشابك أيديهما.

وقال أصدقاؤهما إن الزوجين تقابلا عام 1955 في عيد هالوين، ثم اتفقا في اليوم التالي على موعد في مطعم صغير وتزوجا بعد عام كيلا يفترقا منذ ذلك الحين. ورزق جيك من هاريت ابنين.

وانتقل جيك وهاريت منذ عام إلى دار المسنين بعد تدهور صحتهما حيث طلب جيك أن يقيم في غرفة واحدة مع زوجته التي بدأت تنسى ذويها.

وتوفي الزوجان بفارق زمني قصير حيث رحل جيك أولا، ثم تبعته حبيبته بعد ساعتين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا