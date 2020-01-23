ليبيا – تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت فيه عن تفهمها لعدم استجابة تونس للدعوة التي وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين.

ميركل أعربت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسة التونسية عن أسفها لوصول هذه الدعوة بصفة متأخرة، مؤكدةً أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي.

وشدد الرئيس التونسي على أن تونس كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر نظراً لكونها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة الليبية لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي.