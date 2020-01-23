إسبانيا – تسبب النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، مهاجم نادي برشلونة، في إحراج إحدى المذيعات خلال حوارها معه، عقب نهاية مباراة “البارسا” وإيبيزا، أمس الأربعاء، في الدور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وظهر غريزمان عقب المباراة وهو يجري حوارا مع إحدى المذيعات، حيث كانت الأخيرة تحتمي بمظلتها من الأمطار الغزيرة التي كانت تتهاطل على الملعب، دون أن تعير أي اهتمام لغريزمان الذي تبللت ملابسه وشعره، وذلك ما دفع المهاجم الفرنسي لجذب المظلة نحوه ليحتمي بها هو الآخر، لتبتسم المذيعة وعلامات الإحراج بادية على محياها.

والطريف في اللقطة، أن المذيعة، أعادت جذب المظلة نحوها ليبقى غريزمان مرة أخرى من دون حماية من الأمطار.

يذكر أن غريزمان فرض نفسه نجما لمباراة برشلونة وإيبيزا، بتسجيله هدفي فوز فريقه (2-1)، في الدقيقتين 72 و90.

المصدر: “تويتر”