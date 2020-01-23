الولايات المتحدة – ابتكر العلماء خارطة ثلاثية الأبعاد تعد الأكثر تفصيلا لدماغ كائن حي حتى الآن، تتبع الآلاف من خلايا الدماغ وملايين الوصلات.

وتمثل الخيوط الزرقاء والصفراء والأرجوانية والخضراء الموجودة، 20 مليون وصلة عصبية ترتبط بنحو 25 ألف خلية عصبية داخل دماغ ذبابة الفاكهة

وتشكل هذه الخارطة عالية الدقة، والمعروفة باسم connectome، ثلث دماغ ذبابة الفاكهة فقط، ولكنها تضم منطقة كبيرة تشارك في مهارات التعلم والملاحة والشم والرؤية.

ووجد العلماء أكثر من 4 آلاف نوع مختلف من الخلايا العصبية، بما فيها تلك التي تشارك في إيقاع الساعة البيولوجية (الساعة الداخلية) للذبابة، والتي قد تساعد الباحثين على تعلم المزيد حول كيفية نوم الحشرة، وفقا للبيانات المنشورة حديثا.

وهذه الخارطة ثمرة تعاون بين “غوغل” ومركب البحث العلمي Janelia Research Campus في فيرجينيا.

واستغرق إنجاز الخارطة عامين، حيث بدأ الفريق بقطع دماغ الذبابة إلى شرائح رفيعة للغاية باستخدام سكين ساخنة، ثم تصوير كل شريحة تحت المجهر الإلكتروني.

وبعد ذلك، قام العلماء بربط الصور معا لإنشاء خارطة كبيرة، تتبع مسارات الخلايا العصبية عبر الدماغ.

ويهدف المشروع إلى الكشف عن شيء ما حول كيفية ارتباط الصلات الجسدية المحددة في الدماغ بالسلوكيات المتميزة.

لكن اتباع كل خلية فردية في رحلة عبر الدماغ، يعد عملا شاقا، فيما يرى المنتقدون أن مثل هذه الخرائط لم تؤد بعد إلى اكتشاف كبير، وفقا لما ذكره موقع “ذي فيرج”.

المصدر: لايف ساينس