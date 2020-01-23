انجلترا – تختتم اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بمواجهة قوية تجمع بين وولفرهامبتون وضيفه ليفربول.

ويتصدر ليفربول، الذي حقق 21 انتصارا وتعادلا واحدا ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يشغل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويخوض وولفرهامبتون أول مباراة في تاريخه في الدوري الإنجليزي يوم الخميس، أما ليفربول فقد حقق فوزين فقط في 8 مباريات لعبها الخميس في “البريمير ليغ”، وهي أقل نسبة انتصارات لـ”الريدز” في أي يوم آخر طوال تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

وفي حال تفادى ليفربول الخسارة في مباراة اليوم، فسيصبح خامس فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية الذي يصل إلى 40 مباراة دون أن يتكبد أي هزيمة، بعد نوتنهام فورست بين عامي1977- 1978 (42 مباراة)، وأرسنال بين عامي 2003- 2004 (49 مباراة)، وتشيلسي بين عامي 2004- 2005 (40 مباراة)، وهيدرسفيلد تاون في عام 2011 (43 مباراة).

وتمكن ليفربول من الفوز في آخر 7 مباريات في الدوري دون أن تستقبل شباكه أي هدف، علما بأن مانشستر يونايتد كان آخر فريق حقق عددا أكبر من الانتصارات المتتالية دون أن تستقبل شباكه أي أهداف (9 انتصارات متتالية في 2009).

المصدر: وكالات