فرنسا – أقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على حركة طريفة، لتسجيل هدف لفريقه أمام مضيفه ريمس، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة التي حسمها الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة من توقيع ماركينيوس، وجيسلان كونان بالخطأ في مرماه، وتانغوي كواسي، في الدقائق 9، و31، و77 على الترتيب، حاول مبابي بكل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة، تدوين اسمه في سجلات اللقاء، من خلال إحراز هدف.

ونجح مبابي بالفعل في التسجيل، فبعد دربكة كبيرة في دفاعات ريمس، وصلت الكرة إلى المهاجم الفرنسي، وقبل أن يسددها سقط بالقرب من خط المرمى إثر اصطدامه بالحارس، ليستعين مبابي بيده بشكل طريف، لإدخال الكرة إلى الشباك.

ولم يتردد الحكم في إلغاء الهدف وإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الفرنسي، الذي تقبل القرار بابتسامة عريضة.

المصدر: eurosport.ru