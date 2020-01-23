ليبيا – إعتبر آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي عبد الباسط مروان أن ماوصفها بـ”المليشيات المعتدية على طرابلس ” (القوات المسلحة الليبية) لن تحترم العهد والمواثيق ووقف إطلاق النار.

مروان قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن آخر هذه الإختراقات هي الهجوم المدفعي على مطار معيتيقة ووضع مطار معيتيقة في منطقة الحظر الجوي أو مطار مستهدف بحسب قوله.

ولفت إلى أن هذا الإجراء هو إعلان صارخ لوقف إطلاق النار وخرق لكل المواثيق والعهود علناً وصراحةً، مؤكداً على جاهزية مسلحي الوفاق لأي رد قاسي تجاه الخروقات المتكررة حسب زعمه.

وإدعى بأنهم إلى يحترمون قرار السيادة السياسية التي تمثلهم والتي وقعت على وقف إطلاق النار مما يعني أن مسلحيهم بالكامل ملتزمون بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن المحاور الأخرى تتلقى تعليمات واحدة من الغرفة الرئيسية للمنطقة الغربية وهي الإلتزام بوقف إطلاق النار والرد في الوقت المناسب حسب زعمه.

وإتهم القوات المسلحة بعدم إحترام العهود والمواثيق وما يصدر عنها وصفاً إياها بـ”المليشيات”، مضيفاً :” لم يعد يهمنا التحشيدات نحن عندما تصدينا للعدوان بتاريخ 4-4 لم يكونوا في قوتهم كما الآن في عام 2020″.