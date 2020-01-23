السودان – أفاد مراسل RT في السودان، بأن الرئيس المخلوع عمر حسن البشير قد نقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان إثر وعكة صحية.

يذكر أن طبيبا سودانيا كشف في أكتوبر الماضي، أن “البشير، بات مهددا بفقدان البصر، حسب الفحوص التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر”.

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة “الصيحة” السودانية، بأن “البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه”.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.

المصدر: RT