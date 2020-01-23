سويسرا – اكد المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، إن خليفة قاسم سليماني سيواجه “مصير الجنرال الإيراني سليماني نفسه”، إذا قتل أمريكيين.

وأضاف هوك، على هامش أعمال “المنتدى الاقتصادي العالمي”، إن مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع “يخلق فراغا لن يتمكن النظام الإيراني من ملئه”.

وتابع في مقابلة مع “الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، أن بلاده حيدت “أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة. نتيجة لذلك، ستصبح المنطقة أكثر أمنا، لأن سليماني كان الصمغ الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة”.

كما لفت إلى: “الدعم الواسع الذي حصل عليه العمل الدفاعي الذي قمنا به لحماية دبلوماسيين وجنود أمريكيين، وللحؤول دون حصول هجوم واسع ووشيك كان يخطط له سليماني على دبلوماسيين وجنود أمريكيين في المنطقة”.

وشدد المبعوث الأمريكي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لتجديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل. كما قال إن بلاده تحكم على النظام الإيراني بأفعاله وليس بما يقوله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط