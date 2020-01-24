واشنطن – نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صورة “غريبة” على صفحته في موقع الصور “إنستغرام” دون التعليق عليها!

ويظهر في الصورة ترامب وهو في إحدى غرف برجه المشهور، بينما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معلقا على زجاج الغرفة مثل “الرجل العنكبوت” وفي يده منظار يشاهد به ترامب، الذي بدا غير مهتم به.

وتأتي هذه الصورة وسط مزاعم من الرئيس الأمريكي وأنصاره بأن سلفه تجسس عليه بشكل غير قانوني.

وفي عام 2017 اتهم ترامب أوباما بالتنصت على مكالماته خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر”: “إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا. هذا نيكسون/ووترجيت. رجل سيئ (أو مريض)”.

ويستخدم ترامب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة خصومه، وقاد لسنوات حملة زعمت أن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. وتراجع فيما بعد عن هذا الزعم.

المصدر: RT