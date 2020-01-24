انجلترا – من خلال تناول القهوة مع الشوكولا الساخنة يمكنم خسارة الوزن الزائد في 4 أسابيع فقط. هذا ما أشار إليه الطبيب الاختصاصي في مجال التغذية ميشال ستورفر بحسب ما نقل عنه موقع Meltyfood الفرنسي.

وذكر أنه من الضروري في هذه الحالة أيضاً ممارسة الرياضة لما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً. وأضاف أن ذلك يشمل المشي والركض وتمريناً واحداً مكثفاً.

ولفت ستورفر إلى أنه يجب في هذه الحالة شرب القهوة مع تناول 3 وجبات متوازنة واضافة وجبات خفيفة تحتوي على الشوكولا الساخن، موضحاً أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة تحارب تأثير البقايا الضارة على الصحة وأن الشوكولا يعتبر وجبة خفيفة مثالية في المساء.

وشرح في حديث إلى صحيفة Daily Mail البريطانية أنه” ليس ضرورياً خلال اتباع الرجيم التركيز على ما يجب عدم تناوله، بل من المهم الاهتمام بما يحتوي عليه”. وركز على أهمية عدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو تصفح الهاتف من أجل الانتباه إلى ما يتم أكله.

وأشار إلى أن هذا الرجيم يقضي بتناول النشويات مثل الشوفان والخبز الكامل والأرز الأسمر والكينوا لأنها تشكل مصدراً مهماً للكربوهيدرات.

وختم بأنه من الضروري عند اتباع أي نظام غذائي الانتباه إلى الكميات التي يتم استهلاكها وإلى تناول 3 وجبات أساسية يومياً.

وكالات