مصر – افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، بمشاركة 40 دولة.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويستمر على مدار 14 يوما تنتهي 4 فبراير المقبل.

ويحتفي المعرض هذا العام بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال اختيار السنغال، باعتبارها دولة ضيف الشرف، وتحديد محور “مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع” عنوانا للفعاليات التي تناقشها ندوات وفعاليات المعرض.

وأطلقت لأول مرة تطبيق إلكتروني باسم معرض القاهرة الدولي للكتاب، يحمل برنامج المعرض وأنشطته الثقافية، ويساهم في مساعدة الزائرين ومعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

ويضم المعرض في دورته الحالية 808 أجنحة عرض، بزيادة 86 جناحا عن الدورة السابقة، و900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، و99 وكيلا لدور النشر العالمية، و41 مكتبة من سور الأزبكية، فضلا عن أنه يحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

المصدر: المصري اليوم