اليابان – شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، حيث سجل مؤشر نيكي القياسي 0.13 بالمائة ليغلق عند 23827.18 نقطة، لكنه سجل انخفض بنسبة 0.9 بالمائة على مستوى الأسبوع.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الأسهم اليابانية تأرجحت صعودا ونزولا في ظل المخاوف من انتشار فيروس “كورونا” في الصين، في مقابل تعزيز أرباح شركات صناعة الأدوية لمواجهة الأزمة الصحية.

وحسب ذات المصدر، فبعد أن سجلت أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية ارتفاعا ومبيعات بأرباح تفوق التقديرات لشركة صناعة الرقائق الأمريكية إنتل.

يخشى المستثمرون من انتشار هذا الفيروس، خاصة وحالات الإصابات في تزايد مستمر، تزامنا مع سفر الملايين من الصينيين خلال عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ اليوم.

المصدر: “رويترز”